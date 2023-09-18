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Доллар дорожает в начале недели: обменники обновили курсы валют

Украина, Понедельник 18 сентября 2023 10:56
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Доллар дорожает в начале недели: обменники обновили курсы валют Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост в начале недели. Единая европейская валюта стабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 сентября средний курс доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,30 гривен, курс евро не изменился - 41,15 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 гривен, евро по 40,50 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 18 сентября составляет 38,9602 гривен за евро (-0,2779 гривен).

Доллар дорожает в начале недели: обменники обновили курсы валют

Прогноз курса

Кабинет министров Украины ожидает ослабления гривны в 2024 году. Как отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета, в допущениях прогноза заложена "незначительная девальвация гривны".

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что бюджетный прогноз Минэкономики по среднегодовому курсу гривны к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар. Он также сообщил о желательности девальвации.

Однако глава НБУ Андрей Пышный заявил, что курс, который был заложен в государственный бюджет, не является ни прогнозом, ни целью для Национального банка. По его словами, это определенный расчетный параметр, который закладывается, но может быть изменен в зависимости от обстоятельств.

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