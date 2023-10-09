Долар дорожчає на початку тижня: обмінні пункти оновили курси валют

Станом на ранок 9 жовтня середній курс долара в Україні зріс на 5 копійок до 38,25 гривні, курс євро зріс на 15 копійок до 40,75 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,75 гривні, євро по 40,05 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,58-36,60 (купівля-продаж), фактично не змінившись порівняно з попереднім днем.

Офіційний курс

НБУ встановив на 9 жовтня новий курс за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку. Офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5827 гривень за 1 долар (-0,0389 грн).

Курс євро становитиме 38,6533 гривень за 1 євро (+0,1127 грн).

Нова політика НБУ

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. НБУ пояснив, що це не стосується готівкового рику, який давно працює в таких умовах.

Після рішення НБУ курс долара на готівковому ринку зріс на 25 копійок до 38,40 грн/долар. Але вже наприкінці тижня курс впав до того рівня, на якому він перебував до зміни політики НБУ - 38,20 грн/долар.

На міжбанку НБУ протягом тижня продав на 1 млрд 152 млн доларів. Це найбільший обсяг з травня минулого року, але він можна порівняти з вереснем, коли тижневі інтервенції перевищували 800 млн доларів.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, нервозність тривожність на ринку поступово згасає. "Очікуємо, що вона остаточно вщухне вже найближчими днями", - додав він.