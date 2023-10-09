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Доллар дорожает в начале недели: обменные пункты обновили курсы валют

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос в начале недели. Но в целом ситуация остаются стабильной после решения НБУ перейти от фиксированного курса гривны к доллару к режиму управляемой гибкости обменного курса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 октября средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек до 38,25 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 40,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,75 гривен, евро по 40,05 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,58-36,60 (покупка-продажа), фактически не изменившись по сравнению с предыдущим днем.

Официальный курс

НБУ установил на 9 октября новый курс по результатам торгов на межбанковском валютном рынке. Официальный курс гривны к доллару на 9 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5827 гривен за 1 доллар (-0,0389 грн).

Курс евро составит 38,6533 гривен за 1 евро (+0,1127 грн).

Новая политика НБУ

Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.  НБУ пояснил, что это не касается наличного рыка, давно работающего в таких условиях.

После решения НБУ курс доллара на наличном рынке вырос на 25 копеек до 38,40 грн/доллар. Но уже в конце недели курс упал до того уровня, на котором он находился до изменения политики НБУ - 38,20 грн/доллар.

На межбанке НБУ в течение недели продал на 1 млрд 152 млн долларов. Это самый большой объем с мая прошлого года, но он сопоставим с сентябрем, когда недельные интервенции превышали 800 млн долларов.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, нервозность тревожность на рынке постепенно угасает. "Ожидаем, что она окончательно утихнет уже в ближайшие дни", - добавил он.

 

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