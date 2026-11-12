Доллар дорожает после падения, евро дешевеет: актуальный курс НБУ на 13 ноября

Национальный банк Украины определил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 13 ноября. Американская и европейская валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику: доллар несколько прибавил в стоимости, а евро продолжил снижение.

Какую стоимость валюты установил регулятор, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В пятницу, 13 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,38 грн. Это на 6 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем. В четверг, 12 ноября, американская валюта обошлась в 45,32 грн.

В то же время, евро продолжило дешеветь. Его официальный курс составляет 50,33 грн., что на 15 копеек меньше, чем днем ранее. 12 ноября европейская валюта обошлась в 50,48 грн.

Фото: курс валют НБУ на 13 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Что будет поддерживать гривну до конца года

Несмотря на колебания валютного рынка, одним из основных факторов стабильности гривни будет оставаться политика Национального банка. Регулятор будет и дальше использовать международные резервы для продажи валюты, если возникнет чрезмерный спрос.

Как пояснил в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой , к началу октября международные резервы НБУ составляли 47,1 млрд долларов. Этого объема достаточно примерно на четыре месяца импорта.

Дополнительным фактором поддержки валютного рынка должна стать международная помощь. До конца года Украина ожидает получить еще около 27 млрд. долларов от партнеров.

По оценке банкира, сочетание достаточных резервов, международной финансовой поддержки и действий Нацбанка должно сдерживать чрезмерные курсовые колебания.

"При наличии резервов, поддержки партнеров и действий НБУ ноябрь может принести больше эмоций, чем реальных курсовых изменений", - отметил Тарас Лесовой.

Что известно о международных резервах Украины

В Национальном банке также отмечают, что имеющегося объема международных резервов достаточно для сохранения устойчивости валютного рынка.

По данным регулятора, на 1 октября 2026 года международные резервы Украины составляли 47,1 млрд долларов. В октябре этот показатель продолжил расти.

Для сравнения, в начале полномасштабного вторжения международные резервы Украины были менее 30 млрд долларов.

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