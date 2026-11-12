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Банки та обмінники оновили курс валют: скільки коштують долар і євро 12 листопада

09:40 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Банки та обмінники оновили курс валют: скільки коштують долар і євро 12 листопада Фото: банки та обмінники оновили курси іноземних валют (РБК-Україна)
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У четвер, 12 листопада, курси долара та євро в українських банках та обмінниках змінилися. Зокрема, американська валюта в пунктах обміну дещо подорожчала, тоді як євро можна придбати дешевше. У банках вартість валют залежить від установи та способу розрахунку.

Скільки коштують долар та євро в банках і обмінниках сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок четверга, 12 листопада, долар в обмінниках купують по 46,06 гривні (+6 коп), а продають – по 46,23 гривні (+3 коп).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 51,21 гривні (-29 коп), а продають – по 51,55 гривні (-25 коп).

Банки та обмінники оновили курс валют: скільки коштують долар і євро 12 листопада
Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 45,39 гривні (-10 коп) для купівлі валюти та 45,93 гривні (-12 коп) для її продажу.

Євро банки купують у середньому по 50,53 гривні (-29 коп), а продають – по 51,38 гривні (-23 коп).

Банки та обмінники оновили курс валют: скільки коштують долар і євро 12 листопада
Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,95 гривні (-15 коп), а карткою – по 45,87 гривні (-21 коп). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,45 гривні (-30 коп), а карткою – по 51,28 гривні (-26 коп).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,90 гривні (-10 коп), а карткою – по 46 гривень (-15 коп). Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,40 гривні (-25 коп), а карткою – по 51,60 гривні (-20 коп).

''ПУМБ'' продає долари в касах по 46 гривень (без змін), а за комерційним курсом – по 45,80 гривні (-30 коп). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,50 гривні (без змін).

Monobank сьогодні продає долари по 45,86 гривні (-15 коп), а євро – по 51,17 гривні (-36 коп).

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