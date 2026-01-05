Долар дорожчає після арешту Мадуро: чому інвестори масово скуповують валюту

Індекс долара США різко піднявся, досягнувши максимуму за останні два тижні. Інвестори почали активно скуповувати американську валюту після того, як США затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Індекс спотового долара зріс на 0,3%, досягнувши найвищого рівня з 22 грудня. Паралельно зростанням долара валюти країн, що розвиваються, опинилися під тиском: мексиканський песо знизився на 0,7%, євро - на 0,3%.
Дохідність скарбничих облігацій США відреагувала зниженням на один пункт, що свідчить про підвищений попит на безпечні активи.
Як вказують аналітики, долар залишається ключовим інструментом у періоди невизначеності.
Трейдери тяжіють до долара, оскільки вирують питання щодо того, що далі чекає на Венесуелу після того, як США захопили Мадуро, а президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує "керувати" південноамериканською країною.
Очікується, що цього тижня на траєкторію долара також вплине низка звітів США, включно з даними про інфляцію та кількість робочих місць поза сільським господарством.
"Події у Венесуелі вказують на відносно швидке закриття, а не на тривалий військовий конфлікт. Хоча епізод підтримує попит на дорогоцінні метали, для долара ключовими залишаються економічні дані цього тижня", – зазначили аналітики.
Нагадаємо, що 3 січня Трамп віддав наказ завдати ударів по Венесуелі. Також американські військові захопили та вивезли з країни диктатора Ніколаса Мадуро.
Після цього Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою до моменту передачі влади.
Тим часом Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким віцепрезидентка Делсі Родрігес тимчасово виконуватиме обов’язки глави держави у зв’язку з відсутністю Ніколаса Мадуро, затриманого США під час військової операції.
Спочатку Делсі Родрігес заявила, що Венесуела ніколи не стане колонією будь-якої держави, та закликала США повернути президента Ніколаса Мадуро.
Згодом вона пом’якшила риторику, заявивши про готовність до співпраці зі Сполученими Штатами та запросивши їх долучитися до спільної "програми співпраці".
