Долар дорожчає після арешту Мадуро: чому інвестори масово скуповують валюту

Долар зміцнюється

Індекс спотового долара зріс на 0,3%, досягнувши найвищого рівня з 22 грудня. Паралельно зростанням долара валюти країн, що розвиваються, опинилися під тиском: мексиканський песо знизився на 0,7%, євро - на 0,3%.

Дохідність скарбничих облігацій США відреагувала зниженням на один пункт, що свідчить про підвищений попит на безпечні активи.

Що впливає на попит

Як вказують аналітики, долар залишається ключовим інструментом у періоди невизначеності.

Трейдери тяжіють до долара, оскільки вирують питання щодо того, що далі чекає на Венесуелу після того, як США захопили Мадуро, а президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує "керувати" південноамериканською країною.

Очікується, що цього тижня на траєкторію долара також вплине низка звітів США, включно з даними про інфляцію та кількість робочих місць поза сільським господарством.

"Події у Венесуелі вказують на відносно швидке закриття, а не на тривалий військовий конфлікт. Хоча епізод підтримує попит на дорогоцінні метали, для долара ключовими залишаються економічні дані цього тижня", – зазначили аналітики.