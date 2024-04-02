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Долар дорожчає: обмінники виставили свіжі курси валют

Україна, Вівторок 02 квітня 2024 10:02
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Долар дорожчає: обмінники виставили свіжі курси валют Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України повернувся до зростання поля подорожчання на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 39,50 гривні, курс євро не змінився - 42,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,00 грн, євро по 42,20 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,17-39,20 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння протягом трьох днів поспіль.

Офіційний курс на 2 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,0749 грн за 1 долар (+0,0775 грн). Курс євро становитиме 42,1384 гривень за 1 євро (-0,0217 грн).

Ситуація на ринку

Дані НБУ показали зниження попиту на готівкову валюту в Україні. Населення України в березні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,555 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,130 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 574,9 млрд доларів.

Обсяг купівлі впав у порівнянні з лютим на 30,3%, коли українці купили 824,5 млн доларів.

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