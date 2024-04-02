Доллар дорожает: обменники выставили свежие курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины вернулся к росту поле подорожания на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 39,50 гривен, курс евро не изменился - 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,00 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,17-39,20 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 2 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,0749 гривен за 1 доллар (+0,0775 грн). Курс евро составит 42,1384 гривен за 1 евро (-0,0217 грн).

Ситуация на рынке

Данные НБУ показали снижение спроса на наличную валюту в Украине. Население Украины в марте 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,555 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,130 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 574,9 млрд долларов.

Объем покупки упал по сравнению с февралем на 30,3%, когда украинцы купили 824,5 млн долларов.