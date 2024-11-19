UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Долар дорожчає: обмінники виставили нові курси валют

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 19 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро не змінився 44,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривні, євро по 43,50 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,39 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 19 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3715 грн за 1 долар (+0,0919 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,6345 гривень за 1 євро (-0,0187 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом 18-24 листопада слід очікувати відносно стабільні курсові показники : на тлі частих та різноспрямованих змін вони не стануть проблемними для загальної курсової картини.

"Принаймні зараз ми можемо говорити, що суто економічні фактори сприятливі для збереження курсових показників на рівні попереднього тижня", - констатував Лєсовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ