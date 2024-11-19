Доллар дорожает: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 19 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро не изменился 44,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,35-41,39 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 19 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3715 гривен за 1 доллар (+0,0919 грн).

Официальный курс евро составит 43,6345 гривен за 1 евро (-0,0187 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на протяжении 18-24 ноября следует ожидать относительно стабильные курсовые показатели: на фоне частых и разнонаправленных изменений, они не станут проблемными для общей курсовой картины.

"По крайней мере, сейчас мы можем говорить, что сугубо экономические факторы благоприятны для сохранения курсовых показателей на уровне предыдущей недели", - констатировал Лесовой.