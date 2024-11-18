НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3715 грн за 1 долар (+0,0919 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,6345 гривень за 1 євро (-0,0187 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 11 копійок до 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,65 гривні.

Прогноз курсу

Як зазначили аналітики компанії ICU, загальний дефіцит валюти на ринку минулого тижня помітно знизився. Це дозволило НБУ знизити інтервенції на чверть, до 553 млн доларів.

Офіційний курс продовжував коливатись у відносно вузькому діапазоні близько 41,3 грн/долар і за підсумками тижня практично не змінився. Долар подорожчав лише на дві копійки. Готівкова вартість долара США у системно важливих банках за підсумками тижня також залишилася незмінною – 41,1-41,6 грн/долар, йдеться в огляді ICU.