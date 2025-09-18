Долар дорожчає в обмінниках, євро знижується

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта подешевшала після різкого зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 17 вересня середній курс продажу зріс на 5 копійок до - 41,45 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 49,05 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривень, євро по 48,05 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,21-41,24 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.
Офіційний курс на 18 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1941 гривень за 1 долар (+0,0189 грн).
Офіційний курс євро складе 48,7738 гривень за 1 євро (+0,1171 грн).
Американський долар вранці в четвер 18 вересня стабілізувався після обвалу до мінімальних рівнів за 3,5 року і подальшого різкого відновлення.
ФРС 17 вересня знизила ставку на 0,25%, як і очікувалося, і дала зрозуміти, що буде поступово здешевлювати кредити до кінця цього року.
Одразу після оголошення рішення долар упав щодо кошика основних валют до мінімуму з лютого 2022 року. Однак незабаром курс відновився.
Євро в четвер залишався стабільним на рівні 1,1809 долара після стрибка до максимуму з червня 2021 року на позначці 1,19185 напередодні.