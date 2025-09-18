Долар дорожчає в обмінниках, євро знижується

Курс євро і долара

Американський долар вранці в четвер 18 вересня стабілізувався після обвалу до мінімальних рівнів за 3,5 року і подальшого різкого відновлення.

ФРС 17 вересня знизила ставку на 0,25%, як і очікувалося, і дала зрозуміти, що буде поступово здешевлювати кредити до кінця цього року.

Одразу після оголошення рішення долар упав щодо кошика основних валют до мінімуму з лютого 2022 року. Однак незабаром курс відновився.

Євро в четвер залишався стабільним на рівні 1,1809 долара після стрибка до максимуму з червня 2021 року на позначці 1,19185 напередодні.