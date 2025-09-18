Доллар дорожает в обменниках, евро снижается

По состоянию на утро 17 сентября средний курс продажи вырос на 5 копеек до - 41,45 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 49,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 гривен, евро по 48,05 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,21-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.

Официальный курс на 18 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1941 гривен за 1 доллар (+0,0189 грн).

Официальный курс евро составит 48,7738 гривен за 1 евро (+0,1171 грн).