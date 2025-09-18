Доллар дорожает в обменниках, евро снижается

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта подешевела после резкого роста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 17 сентября средний курс продажи вырос на 5 копеек до - 41,45 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 49,05 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 гривен, евро по 48,05 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,21-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.
Официальный курс на 18 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1941 гривен за 1 доллар (+0,0189 грн).
Официальный курс евро составит 48,7738 гривен за 1 евро (+0,1171 грн).
Американский доллар утром в четверг 18 сентября стабилизировался после обвала до минимальных уровней за 3,5 года и последующего резкого восстановления.
ФРС 17 сентября снизила ставку на 0,25%, как и ожидалось, и дала понять, что будет постепенно удешевлять кредиты до конца этого года.
Сразу после объявления решения доллар упал по отношению к корзине основных валют до минимума с февраля 2022 года. Однако вскоре курс восстановился.
Евро в четверг оставался стабильным на уровне 1,1809 доллара после скачка до максимума с июня 2021 года на отметке 1,19185 накануне.