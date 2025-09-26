Долар дорожчає в обмінниках, євро йде вниз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 26 вересня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,46-41,50 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив долара до гривні. Долар подорожчав до максимуму з середини серпня.

Офіційний курс на 26 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4939 гривень за 1 долар (+0,0834 грн). Вище курс був 14 серпня - 41,5149 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 48,7118 гривень за 1 євро (+0,0545 грн).