Доллар дорожает в обменниках, евро идет вниз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 сентября средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,46-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с середины августа.

Официальный курс на 26 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4939 гривен за 1 доллар (+0,0834 грн). Выше курс был 14 августа - 41,5149 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 48,7118 гривен за 1 евро (+0,0545 грн).