Долар дорожчає: курси валют в обмінних пунктах

На ранок 19 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 45,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривні, євро по 45,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,62-41,65 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 18 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні після чергового історичного максимуму.

Офіційний курс на 19 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,422 гривні за 1 долар (-0,0407 грн). Курс євро становитиме 45,2618 гривень за 1 євро (-0,0839 грн).

Прогноз курсу

Зростання курсу долара прискорилося останніми тижнями. НБУ чи не щодня підвищує офіційний курс до нового історичного максимуму. З початку року курс зріс на 9,2%, або на 3,5 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку та повторює курс, який встановлює НБУ за допомогою своїх інтервенцій.

У НБУ вже заявили, що ситуація почала загрожувати ціновій стабільності, через що готові вжити заходів щодо стабілізації валютного ринку. В умовах воєнного часу саме курс долара є "ціновим якорем", який тримає інфляцію у певних рамках.