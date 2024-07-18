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НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

Україна, Четвер 18 липня 2024 15:51
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НБУ знизив курс долара після історичного максимуму Фото: курс долара впав на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після чергового історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,422 гривні за 1 долар (-0,0407 грн).

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,2618 гривень за 1 євро (-0,0839 грн).

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,44-41,47 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 25 копійок до 41,90 гривні.

Прогноз курсу

Протягом наступних 12 місяців очікується зростання курсу долара. Такий прогноз дають банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та населення.

У липні банкіри прогнозують курс на рівні 43,15 грн/долар. Це значно вище, ніж попередній прогноз за квітень (41,69 грн/долар).

Зростання курсу долара прискорилося останніми тижнями.У НБУ пов'язують це із впливом збільшення бюджетних видатків, значна частина яких матеріалізується у попит на валюту. Крім того, вплинули травнева валютна лібералізація, а також тимчасове зменшення пропозиції валюти аграрним сектором.

У НБУ заявили, що зараз є всі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку, оскільки незабаром розпочне надходити валюта від продажу нового врожаю. Крім того, цього місяця НБУ очікує надходження 3,9 млрд доларів від США.

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