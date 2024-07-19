Доллар дорожает: свежие курсы валют в обменных пунктах

По состоянию на утро 19 июля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 45,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 45,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,62-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 18 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне после очередного исторического максимума.

Официальный курс на 19 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,422 гривен за 1 доллар (-0,0407 грн). Курс евро составит 45,2618 гривен за 1 евро (-0,0839 грн).

Прогноз курса

Рост курса доллара ускорился в последние недели. НБУ едва ли не каждый день повышает официальный курс до нового исторического максимума. С начала года курс вырос на 9,2% или на 3,5 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка и повторяет курс, который устанавливает НБУ с помощью своих интервенций.

В НБУ уже заявили, что ситуация начала угрожать ценовой стабильности, из-за чего готовы принять меры по стабилизации валютного рынка. В условиях военного времени именно курс доллара является "ценовым якорем", который держит инфляцию в определенных рамках.