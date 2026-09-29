Долар дорожчає: курс валют в обмінниках і найбільших банках на 29 вересня

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, вранці 29 вересня, середній курс долара в обмінниках становить 45,00 грн для продажу (без змін порівняно з попереднім днем) та 44,85 грн для купівлі (+4 коп.).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,60 грн (–10 коп.), а купують – по 51,38 грн (–7 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках 29 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 45,15 грн (+15 коп.), а купує по 44,55 грн (+15 коп.). Для карток курс продажу становить 45,24 грн (+20 коп.), а купівлі – 44,70 грн (+15 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,45 грн (+5 коп.), а продати банку – по 50,45 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 51,54 грн (без змін), а купівлі – 50,78 грн (+6 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 45,05 грн (без змін), а купує по 44,70 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 45,20 грн (без змін), а купівлі – 44,65 грн (+5 коп.).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,45 грн (–10 коп.), а продати – по 50,80 грн (–10 коп.). Для карток курс продажу становить 51,65 грн (–10 коп.), а купівлі – 50,75 грн (–10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,30 грн (+10 коп.), а купує по 44,70 грн (+10 коп.). За комерційним курсом долар продають по 45,10 грн (+10 коп.), а купують по 44,80 грн (+10 коп.).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,60 грн (без змін), а продати банку – по 50,90 грн (без змін).

Monobank продає долари по 45,19 грн (+16 коп.), а купує по 44,80 грн (+17 коп.). Євро продають по 51,53 грн (без змін), а купують по 50,83 грн (без змін).

Фото: курс валют у банках 29 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найдешевше долар сьогодні можна купити по 45,05 грн. Такий курс встановив ''Мобільний Ощад''.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 45,15 грн, Ощадбанк для карток – 45,20 грн, ПриватБанк для карток – 45,24 грн, ПУМБ за комерційним курсом – 45,10 грн, Monobank – 45,19 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 45,30 грн.

Найнижчий курс продажу євро сьогодні у ПриватБанку у відділеннях та ''Мобільному Ощаді'' – по 51,45 грн.

Далі йдуть Monobank – 51,53 грн, ПриватБанк для карток – 51,54 грн, ПУМБ – 51,60 грн та Ощадбанк для карток – 51,65 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонує Monobank – 44,80 грн.

Далі йдуть ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн, ''Мобільний Ощад'' – 44,70 грн, ПУМБ за готівковим курсом – 44,70 грн, Ощадбанк для карток – 44,65 грн, ПриватБанк для карток – 44,70 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,55 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через ПУМБ за готівковим курсом та ''Мобільний Ощад'' – по 50,90 грн і 50,80 грн відповідно.

Далі йдуть Monobank – 50,83 грн, Ощадбанк для карток – 50,75 грн, ПриватБанк для карток – 50,78 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,45 грн.

Скільки сьогодні коштують 1000 доларів у банках