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НБУ знизив курс долара та євро: як подорожчання пального вплине на валютний ринок України

16:32 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
НБУ знизив курс долара та євро: як подорожчання пального вплине на валютний ринок України Фото: НБУ знизив офіційні курси долара та євро на 29 вересня (колаж РБК-Україна)
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У вівторок, 29 вересня, Національний банк України встановив нові офіційні курси долара та євро. Обидві валюти подешевшали порівняно з попереднім банківським днем.

Як змінилися офіційні курси валют і як подорожчання нафти може вплинути на валютний ринок України, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На вівторок, 29 вересня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,81 грн. У понеділок, 28 вересня, американська валюта коштувала 44,84 грн. Таким чином, долар подешевшав на 3 копійки.

Офіційний курс євро на 29 вересня становить 50,97 грн. Напередодні європейська валюта коштувала 51,13 грн. За день курс євро знизився на 16 копійок.

НБУ знизив курс долара та євро: як подорожчання пального вплине на валютний ринок України

Фото: офіційний курс валют НБУ на 29 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Як подорожчання нафти вплине на валютний ринок України

Як розповів у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, високі ціни на енергоносії можуть збільшити попит на іноземну валюту в Україні. Оскільки країна імпортує значні обсяги пального, тривале подорожчання нафти поступово підвищуватиме потребу імпортерів у валюті.

Водночас цей вплив не буде миттєвим. Між зміною світових котирувань і реакцією українського валютного ринку є певна затримка, пов’язана із закупівельними контрактами, логістикою та формуванням внутрішніх запасів. Протягом кількох тижнів вплив цього чинника може стати помітнішим.

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