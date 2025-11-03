ua en ru
Головна » Бізнес » Економіка

Долар дорожчає, а євро йде вниз: які курси в обмінниках

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 11:22
Долар дорожчає, а євро йде вниз: які курси в обмінниках Курс долара в обмінниках підвищився на 5 копійок (фото Freepik)
Автор: Артур Дубровенко

Курс долара в обмінних пунктах України 3 листопада підвищився на 5 копійок. Євро, своєю чергою, подешевшало. Зниження курсу єдиної європейської валюти становило 7 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 3 листопада середній курс продажу долара підвищився на 5 копійок порівняно з 31 жовтня і становить 42,19 гривні, курс євро знизився на 7 копійок до 48,89 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,61 гривні (+0,02), євро по 48,22 гривні (-0,06).

До закриття міжбанку 31 жовтня курс долара курс перебував на рівні 41,96-41,99 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 30 жовтня зростання становило 11 копійок.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 31 жовтня 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 12 центів. На 31 жовтня ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,15 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 3 листопада порівняно з 31 жовтня на 8 копійок – до 41,8924, водночас курс євро знизився на 11 копійок і становить 48,4088 гривні.

З початку року курс року курс долара знизився на 13 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 жовтня долар зріс на 75 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,14 гривні.

Прогноз курсу долара

У листопаді-грудні в Україні очікується помірне зростання долара і євро, прогнозує директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Американська валюта буде, на його думку, коливатися в межах від 41,8 до 42,5 гривні, а європейська - від 48,5 до 50 гривень. "Ймовірні невеликі коливання, але різких не буде. Періоди зростання змінюватимуться затишшям", - додав він.

