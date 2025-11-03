Доллар дорожает, а евро идет вниз: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 3 ноября повысился на 5 копеек. Евро, в свою очередь, подешевело. Снижение курса единой европейской валюты составило 7 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 ноября средний курс продажи доллара повысился на 5 копеек по сравнению с 31 октября и составляет 42,19 гривны, курс евро снизился на 7 копеек до 48,89 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,61 гривны (+0,02), евро по 48,22 гривны (-0,06).

К закрытию межбанка 31 октября курс доллара курс находился на уровне 41,96–41,99 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 30 октября рост составил 11 копеек.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 31 октября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 31 октября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины понизил курс доллара на 3 ноября по сравнению с 31 октября на 8 копеек – до 41,8924, при этом курс евро снизился на 11 копеек и состав 48,4088 гривны.

С начала года курс года курс доллара снизился на 13 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос 75 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,14 гривны.