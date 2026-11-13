Де вигідніше купувати долари: пояснення банкіра про формування курсу валют

Найвигідніший курс купівлі валюти в Україні сьогодні пропонують не вуличні обмінники чи відділення, а мобільні банківські застосунки. Банки активно конкурують за клієнтів і нерідко встановлюють курс для онлайн-обміну навіть собі у збиток, перекриваючи різницю за рахунок комісій за карткові розрахунки.

Про це в подкасті РБК-Україна " ЦЕ БАЗА " розповів голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.

Чому в обмінниках дорожче, ніж за курсом НБУ

За словами банкіра, вища ціна валюти в готівкових обмінниках порівняно з офіційним курсом Нацбанку пояснюється додатковими витратами на підкріплення кас.

Щоб перевести безготівкову валюту з міжбанку в готівкову форму, фінустанова змушена або купувати її в інших банків, або викуповувати у населення через обмінні пункти, закладаючи у вартість власну маржу та комісійні видатки.

При цьому дефіциту готівкової валюти на ринку наразі немає. Мамедов нагадав, що під час сплесків попиту НБУ оперативно підтримував фінустанови продажем готівки для підкріплення кас, що швидко збивало ажіотаж.

Сьогодні громадяни можуть без проблем придбати потрібний обсяг валюти, а єдиною вимогою при операціях на великі суми залишається офіційне підтвердження походження коштів.

Чому в застосунках найвигідніший курс

Водночас банкір радить українцям не поспішати до обмінників, а перевіряти курси у своїх банківських застосунках на смартфоні. Між фінустановами триває постійна конкуренція за клієнтський потік, тому в різні дні тижня кожен банк намагається запропонувати найпривабливіші умови.

"Коли людина купує собі на картку цю валюту, вона її здебільшого потім витрачає з картки. Банк отримує інтерчейндж, і це додаткові комісії. Тому фінустанови готові навіть у розумінні курсоутворення працювати в мінус, адже інші доходи це перекривають", - пояснив Мамедов.

Ліміти та валютні обмеження під час війни

Експерт також зауважив, що українці поступово звикають до безготівкових валютних операцій, чому сприяє і політика Нацбанку щодо розширення лімітів.

Наразі громадяни можуть купувати валюту онлайн на суму до 200 тисяч гривень на місяць та переказувати за кордон до 100 тисяч гривень в еквіваленті, чого, на думку банкіра, цілком достатньо для покриття потреб переважної більшості населення.

Коментуючи чинні валютні обмеження, голова правління "Глобус Банку" підкреслив, що стримування відтоку капіталу є абсолютно виправданим кроком держави на час активної фази війни.

Водночас у майбутньому, після стабілізації ситуації, Україні доведеться поступово відкривати ринок, оскільки вільний рух капіталу є обов'язковою умовою для залучення іноземних інвестицій.