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Долар дорожчає другий місяць поспіль після падіння протягом півроку, - НБУ

Україна, Середа 06 вересня 2023 13:01
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Долар дорожчає другий місяць поспіль після падіння протягом півроку, - НБУ Фото: долар подорожчав на 50 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у серпні 2023 року зріс на 1,4% - до 37,80 гривень. Долар дорожчає другий місяць поспіль після падіння протягом півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ).

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,0%.

Долар дорожчає другий місяць поспіль після падіння протягом півроку, - НБУ

Курс долара у серпні

Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижувався з початку року. Проте наприкінці липня курс зріс на 50 копійок. Тоді в НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку є абсолютно нормальним і що центробанк відстежує ситуацію.

У середині серпня курс долара відновив зростання та подорожчав приблизно на гривню до рівня 38,60 гривень. Наприкінці серпня НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту у розмірі 50 тисяч гривень на місяць. Це спричинило падіння долара та може призвести до зниження курсу до рівня 37,50 гривень за долар.

Станом на 6 серпня обмінні пункти продають долар у середньому по 37,85 гривень.

За даними НБУ, попит населення на валюту зріс у серпні. Українці знову почали більше купувати доларів, ніж продавати (на 150 млн доларів).

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