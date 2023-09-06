Скільки коштують долар та євро: обмінники оновили курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 вересня середній курс долара в Україні не змінився - 37,85 гривні, курс євро впав на 20 копійок до 40,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,35 гривні, євро по 40,20 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 6 вересня становить 39,2527 гривні за євро (-0,2450 гривні).

Падіння курсу долара

НБУ з кінця серпня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту обсягом 50 тисяч гривень на місяць. Цю валюту банки купують у НБУ за курсом 36,93 гривні за долар і продають громадянам приблизно по 37,50. Це може призвести до того, що курс на готівковому ринку повернеться на цей рівень. Курс уже почав падати після того, як у серпні він виріс на 1 гривню до 38,60 гривень за долар.

За даними НБУ, у серпні населення України відновило скуповування валюти в банках. За місяць українці купили на 150 млн доларів більше, ніж продали. З початку року громадяни поповнили свої валютні резерви майже на 2 млрд доларів.