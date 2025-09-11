Долар дорожчає другий день поспіль

Дефіцит грошей

Як заявили в НБУ, з необхідної допомоги Україні на суму 65 млрд доларів на 2026-2027 роки забезпечено підтвердженими джерелами близько третини.

У НБУ висловили впевненість, що рішення буде знайдено, як і в минулі роки. При цьому, найімовірніше, допомогу надасть Європейський Союз.