Долар дорожчає другий день поспіль

Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль після зниження до мінімуму з початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3127 гривень за 1 долар (+0,0989 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,2739 гривень за 1 євро (+0,0331 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 41,33-41,36 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар подорожчав до 41,50 гривень, євро впав до 48,60 гривень.

 

 

Дефіцит грошей

Як заявили в НБУ, з необхідної допомоги Україні на суму 65 млрд доларів на 2026-2027 роки забезпечено підтвердженими джерелами близько третини.

У НБУ висловили впевненість, що рішення буде знайдено, як і в минулі роки. При цьому, найімовірніше, допомогу надасть Європейський Союз.

