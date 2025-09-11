RU

Доллар дорожает второй день подряд

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд после снижения до минимума с начала апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3127 гривен за 1 доллар (+0,0989 грн).

Официальный курс евро составит 48,2739 гривен за 1 евро (+0,0331 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 41,33-41,36 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке доллар подорожал до 41,50 гривен, евро упал до 48,60 гривен.

 

Дефицит денег

Как заявили в НБУ, из необходимой помощи Украине на сумму 65 млрд долларов на 2026-2027 годы обеспечено подтвержденными источниками около трети.

В НБУ выразили уверенность, что решение будет найдено, как и в прошлые годы. При этом, скорее всего, помощь окажет Европейский Союз.

