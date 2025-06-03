Долар дорожчає другий день поспіль
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль, але зростання сповільнилося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 4 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6385 гривень за 1 долар (+0,0201 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 47,4263 гривень за 1 євро (-0,0769 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 41,56-41,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,80 гривень.
Ситуація на ринку
Статистика НБУ свідчить, що попит на валюту в травні від населення залишався мінімальним. Українці за місяць купили в банках лише 250 млн доларів, хоча на початку року ця сума перевищувала 1 млрд доларів.
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