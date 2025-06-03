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Долар дорожчає другий день поспіль

Україна, Вівторок 03 червня 2025 15:34
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Долар дорожчає другий день поспіль Фото: курс долара зріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль, але зростання сповільнилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6385 гривень за 1 долар (+0,0201 грн).
Долар дорожчає другий день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,4263 гривень за 1 євро (-0,0769 грн).
Долар дорожчає другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 41,56-41,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар дорожчає другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,80 гривень.

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить, що попит на валюту в травні від населення залишався мінімальним. Українці за місяць купили в банках лише 250 млн доларів, хоча на початку року ця сума перевищувала 1 млрд доларів.

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