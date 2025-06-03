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Доллар дорожает второй день подряд

Украина, Вторник 03 июня 2025 15:34
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Доллар дорожает второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд, но рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6385 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн).
Доллар дорожает второй день подряд

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,4263 гривен за 1 евро (-0,0769 грн).
Доллар дорожает второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,56-41,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар дорожает второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,80 гривен.

Ситуация на рынке

Статистика НБУ свидетельствует, что спрос на валюту в мае от населения оставался минимальным. Украинцы за месяц купили в банках лишь 250 млн долларов, хотя в начале года эта сумма превышала 1 млрд долларов.

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