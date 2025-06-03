Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд, но рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 4 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6385 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,4263 гривен за 1 евро (-0,0769 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,56-41,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,80 гривен.