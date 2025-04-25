Доллар дорожает четвертый день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,85 гривен.

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,81-41,84 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс на 28 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7513 гривен за 1 доллар (+0,0623 грн).

Рекордная помощь

По данным НБУ, в этом году Украина может получить более существенные объемы международной финансовой помощи за счет быстрого перечисления траншей по механизму ERA Loans.

В базовом сценарии прогноза предполагается получение 55 млрд долларов, 17 млрд долларов в 2026 году и 15 млрд долларов в 2027 году.

Значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка, отметили НБУ.

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