Долар додав, євро помітно подешевшав: як банки оновили ''цінники'' на валюту 19 червня

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Обмінники: долар – 45,05/44,93 грн (купівля/продаж), євро – 52,06/51,74 грн.

долар – 45,05/44,93 грн (купівля/продаж), євро – 52,06/51,74 грн. Середній курс у банках: долар – 44,70 грн (купівля) та 45,20 грн (продаж), євро – 51,42 грн (купівля) та 52,02 грн (продаж).

долар – 44,70 грн (купівля) та 45,20 грн (продаж), євро – 51,42 грн (купівля) та 52,02 грн (продаж). Найдешевший долар: Ощадбанк і ПУМБ (комерційний курс) – 45,10 грн.

Ощадбанк і ПУМБ (комерційний курс) – 45,10 грн. Найвигідніше продавати долар: ПУМБ (комерційний курс) – 44,80 грн.

ПУМБ (комерційний курс) – 44,80 грн. Найдешевше євро: Monobank – 51,80 грн.

Monobank – 51,80 грн. Найвигідніше продавати євро: ПУМБ – 51,60 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках продовжив зростання. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 45,05 гривні (+10 коп.), а продати – за 44,93 гривні (+6 коп.).

Євро водночас продовжив дешевшати. Середній курс купівлі становить 52,06 гривні (-23 коп.), а продажу – 51,74 гривні (-26 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках на 19 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,70 гривні для купівлі (+9 коп.) та 45,20 гривні для продажу (+12 коп.). Євро банки купують у середньому по 51,42 гривні (-22 коп.), а продають – по 52,02 гривні (-32 коп.).

Більшість великих банків підвищили курси долара, тоді як євро продовжив дешевшати слідом за зниженням офіційного курсу НБУ.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 45,15 гривні (+10 коп.). Картковий курс становить 45,24 гривні (+20 коп.). Євро у відділеннях коштує 51,90 гривні (-25 коп.), а картковий курс – 51,81 гривні (-27 коп.).

Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,10 гривні (+10 коп.), а для карткових операцій – по 45,25 гривні (+10 коп.). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 52,05 гривні (-25 коп.), а картковий курс становить 52,25 гривні (-20 коп.).

''ПУМБ'' за комерційним курсом продає долар по 45,10 гривні (+10 коп.), а в касах – по 45,30 гривні (+10 коп.). Євро у відділеннях коштує 52,30 гривні (-30 коп.).

Monobank продає долар по 45,23 гривні (+20 коп.). Курс купівлі становить 44,75 гривні (+10 коп.). Євро банк продає по 51,80 гривні (-44 коп.), а купує по 51,15 гривні (-52 коп.).

Фото: курс валют у банках (продаж) на 19 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніший курс продажу сьогодні пропонують Ощадбанк та ПУМБ (комерційний курс) – 45,10 грн (+10 коп.). У ПриватБанку долар коштує 45,15 грн (+10 коп.), а в Monobank – 45,23 грн (+20 коп.).

Євро: найдешевше купити європейську валюту можна в Monobank – за 51,80 грн (-44 коп.). У ПриватБанку картковий курс становить 51,81 грн (-27 коп.), у відділеннях – 51,90 грн (-25 коп.), а в Ощадбанку – 52,05 грн (-25 коп.).

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн (+10 коп.). В Ощадбанку та Monobank валюту купують по 44,75 грн (+10 коп.), у ПриватБанку – по 44,70 грн (+10 коп.).

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в ПУМБ – по 51,60 грн (-30 коп.). В Ощадбанку курс купівлі становить 51,35 грн (-50 коп.), у Monobank – 51,15 грн (-30 коп.), а в ПриватБанку – 51,10 грн (-26 коп.).