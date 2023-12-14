НБУ знову опустив курс долара нижче 37 гривень

Національний банк України (НБУ) знову опустив курс долара нижче за 37 гривень. Водночас курс євро вперше із серпня перевищив рівень 40 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 14 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,9913 грн за 1 долар (-0,0332 грн).

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Курс євро становитиме 40,413 гривень за 1 євро (+0,4913 грн). Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.

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На міжбанку сьогодні курс упав на 7 копійок до 36,96-36,98 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс впав на 5 копійок до 37,65 гривні за долар.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, курс долара виріс на міжбанку за останні тижні через зміну тренду.

"Зараз ми є свідками вже звичного довоєнного для нас процесу, коли сезонність чи потреба у валюті зростає, адже відбувається засвоєння тих витрат, які протягом року, можливо, накопичувалися і, як завжди, не встигали їх реалізувати", - сказав він.

Як зазначив голова НБУ, "це звичний нормальний процес", якого прагнув НБУ, переходячи до керованої гнучкості курсу.