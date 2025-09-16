Долар дешевшає третій день поспіль, євро зростає

Офіційний курс на 17 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1752 гривень за 1 долар (-0,0565 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,6567 гривень за 1 євро (+0,1600 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 5 копійок до 41,16-41,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку долар впав до 41,40 гривень, євро зріс до 48,75 гривень.