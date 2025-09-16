Доллар дешевеет третий день подряд, евро растет

Официальный курс на 17 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1752 гривен за 1 доллар (-0,0565 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,6567 гривен за 1 евро (+0,1600 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,16-41,20 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,40 гривен, евро вырос до 48,75 гривен.