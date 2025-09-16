RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар дешевеет третий день подряд, евро растет

Фото: курс доллара упал на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 17 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1752 гривен за 1 доллар (-0,0565 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,6567 гривен за 1 евро (+0,1600 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,16-41,20 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,40 гривен, евро вырос до 48,75 гривен.

Прогноз курса

Кабмин заложил в проекте госбюджет на 2026 году средний курс евро на уровне 49,4 грн/евро. Расчетный курс доллара составит 45,7 грн/доллар.

Эти курсы никак не влияют на валютно-курсовую политику НБУ.

