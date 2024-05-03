Долар дешевшає: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 3 травня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 39,85 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 42,85 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,35 гривні, євро по 42,20 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,46-39,52 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знизив курс офіційного курсу долара. Офіційний курс на 3 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5345 гривні за 1 долар (-0,1025 грн).
Офіційний курс євро становитиме 42,3098 гривень за 1 євро (+0,0112).
Як зазначили в НБУ, політика центробанку спрямована на те, щоб компенсувати структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанку та згладжувати надмірні коливання курсу . У той же час напрямки курсу визначаються співвідношенням попиту та пропозиції на ринку.
Інтервенції НБУ залишатимуться основним механізмом балансування валютного ринку. Це дозволить зберегти стійкість ситуації та забезпечити "помірні курсові коливання", зазначили у регуляторі.