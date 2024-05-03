UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Долар дешевшає: свіжі курси в обмінниках

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 3 травня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 39,85 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 42,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,35 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,46-39,52 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс офіційного курсу долара. Офіційний курс на 3 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5345 гривні за 1 долар (-0,1025 грн).

Офіційний курс євро становитиме 42,3098 гривень за 1 євро (+0,0112).

Коментар НБУ

Як зазначили в НБУ, політика центробанку спрямована на те, щоб компенсувати структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанку та згладжувати надмірні коливання курсу . У той же час напрямки курсу визначаються співвідношенням попиту та пропозиції на ринку.

Інтервенції НБУ залишатимуться основним механізмом балансування валютного ринку. Це дозволить зберегти стійкість ситуації та забезпечити "помірні курсові коливання", зазначили у регуляторі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ