Долар дешевшає: свіжі курси в обмінниках

На ранок 3 травня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 39,85 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 42,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,35 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,46-39,52 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс офіційного курсу долара. Офіційний курс на 3 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5345 гривні за 1 долар (-0,1025 грн).

Офіційний курс євро становитиме 42,3098 гривень за 1 євро (+0,0112).