Доллар дешевеет: свежие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 3 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 39,85 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 42,85 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,35 гривен, евро по 42,20 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,46-39,52 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс официальный курс доллара. Официальный курс на 3 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,5345 гривен за 1 доллар (-0,1025 грн).
Официальный курс евро составит 42,3098 гривен за 1 евро (+0,0112).
Как отметили в НБУ, политика центробанка направлена на то, чтобы компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на межбанке и сглаживать чрезмерные колебания курса. В то же время направления курса определяются соотношением спроса и предложения на рынке.
Интервенции НБУ будут оставаться основным механизмом балансировки валютного рынка. Это позволит сохранить устойчивость ситуации и обеспечить "умеренные курсовые колебания", отметили в регуляторе.