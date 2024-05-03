RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар дешевеет: свежие курсы в обменниках

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 39,85 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 42,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,35 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,46-39,52 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс официальный курс доллара. Официальный курс на 3 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,5345 гривен за 1 доллар (-0,1025 грн).

Официальный курс евро составит 42,3098 гривен за 1 евро (+0,0112).

Комментарий НБУ

Как отметили в НБУ, политика центробанка направлена на то, чтобы компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на межбанке и сглаживать чрезмерные колебания курса. В то же время направления курса определяются соотношением спроса и предложения на рынке.

Интервенции НБУ будут оставаться основным механизмом балансировки валютного рынка. Это позволит сохранить устойчивость ситуации и обеспечить "умеренные курсовые колебания", отметили в регуляторе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ