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Як буде змінюватися курс гривні до долара: НБУ озвучив цілі

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 09:49
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Як буде змінюватися курс гривні до долара: НБУ озвучив цілі Фото: курс долара у 2024 році буде змінюватися помірно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Забезпечення контрольованої ситуації на валютному ринку України залишається важливим засобом впливу на інфляційні та курсові очікування й утримання помірної інфляції. Курсові коливання будуть "помірними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2024 року).

"Інтервенції НБУ компенсують структурний дефіцит іноземної валюти та згладжують надмірні коливання курсу. Водночас напрям його руху визначається співвідношенням попиту і пропозиції іноземної валюти", - йдеться в огляді.

Ситуація на ринку на початку 2024 року.

Як зазначили в НБУ, після тимчасового сплеску наприкінці минулого року, у січні - першій половині березня попит на іноземну валюту знизився. Це стало наслідком слабшої економічної активності як через сезонність, притаманну початку року, так і помірніші бюджетні видатки. Додатковим чинником було продовження блокади окремих пунктів пропуску на західному кордоні України, що передусім обмежувало імпорт товарів.

Певний вплив мало й поліпшення курсових очікувань населення на тлі контрольованої ситуації на валютному ринку та позитивних зрушень у питаннях отримання міжнародної фінансової допомоги. Так, наприкінці лютого Рада ЄС схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Також було досягнуто угоди щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом, нагадали в НБУ.

Як буде змінюватися курс гривні до долара: НБУ озвучив цілі

За даними НБУ, з другої половини березня чистий попит на іноземну валюту знову зріс. Це зумовлювалося сезонним збільшенням потреби в ній з боку імпортерів добрив і засобів захисту рослин під час весняно-польових робіт. Також зросла необхідність в імпорті енергоносіїв через інтенсифікацію обстрілів енергетичного сектору. Крім того, збільшилися видатки бюджету, у тому числі після надходження значних обсягів міжнародної фінансової допомоги. Завершення періоду сплати річних податків, обсяги яких в умовах пожвавлення економічної активності та поліпшення фінансових результатів підприємств перевищували минулорічні показники, також позначилось на зростанні попиту на валюту.

Як буде змінюватися курс гривні до долара: НБУ озвучив цілі

"Водночас це було частково компенсоване припливом експортної виручки завдяки стабільному функціонуванню морського коридору. Позитивний ефект мало й посилення валютного нагляду, зокрема заходів з повернення валютної виручки в Україну", - йдеться в огляді.

Коливання курсу

У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара коливався в обидва боки, проте сформувалася помірна девальваційна траєкторія - у середньому протягом кварталу гривня послабилася на 4,3%. Утім у квітні долар США зміцнився і на світових фінансових ринках, що зумовило девальвацію більшості валют країн - ОТП України до нього, повідомили в НБУ.

Крім того, на валютному ринку України й надалі спостерігалися позитивні структурні зрушення. Зокрема, зростала його глибина - обсяги операцій банків без участі НБУ в березні були більше ніж утричі вищими, ніж напередодні переходу до керованої гнучкості. Також, різниця між готівковим та офіційним курсом залишалася на низькому рівні - у I кварталі 2024 року вона не перевищувала 2,9%, а наприкінці березня зменшилася до 0,3%. Обидва чинники свідчили про посилення стійкості валютного ринку до ситуативних чинників, йдеться у звіті.

Як буде змінюватися курс гривні до долара: НБУ озвучив цілі

Помірний попит на іноземну валюту впродовж більшої частини І кварталу 2024 року дав змогу НБУ відчутно скоротити інтервенції з продажу іноземної валюти (від’ємне сальдо інтервенцій НБУ знизилося до 5,8 млрд доларів порівняно з 9,3 млрд доларів у ІV кварталі 2023 року) та далі пом’якшувати валютні обмеження, а окремі з них - актуалізувати і відкалібрувати.

Зі зростанням бюджетних видатків валютні інтервенції НБУ наприкінці березня - у квітні збільшилися. Проте з огляду на їх помірний обсяг у І кварталі та рекордні обсяги міжнародної допомоги в березні резерви сягнули високого рівня - 43,8 млрд доларів на кінець березня 2024 року, повідомили в НБУ.

Як буде змінюватися курс гривні до долара: НБУ озвучив цілі

"Інтервенції НБУ й надалі залишатимуться основним механізмом балансування валютного ринку, що дасть змогу зберегти стійкість ситуації та забезпечити помірні курсові коливання", - йдеться в огляді.

Гнучкий курс

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) з жовтня 2023 року запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.

Спочатку курс впав до 36,03 грн/долар. Потім офіційний курс долара зростав та досяг максимуму на 22 квітня 2024 року - 39,78 грн/долар.

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