Долар дешевшає на початку тижня: свіжі курси валют в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися за падінням на міжбанківському валютному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 29 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 45,10 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,40 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,02-41,07 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає вже тиждень після досягнення максимуму.
Офіційний курс на 29 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,098 грн за 1 долар (-0,0997 грн). Курс євро становитиме 44,6324 гривень за 1 євро (-0,0506 грн).
Дані НБУ свідчать, що структурний дефіцит валюти на міжбанку скоротився минулого тижня.
НБУ протягом тижня 22-26 липня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 784,63 млн доларів. Це на 17,4% менше, ніж тижнем раніше.
Минулого тижня опустив офіційний курс долара на 40 копійок до 41,09 гривень.