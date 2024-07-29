Доллар дешевеет в начале недели: свежие курсы валют в обменных пунктах

По состоянию на утро 29 июля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 45,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,02-41,07 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет уже неделю после достижения максимума.

Официальный курс на 29 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,098 гривен за 1 доллар (-0,0997 грн). Курс евро составит 44,6324 гривен за 1 евро (-0,0506 грн).

Ситуация на рынке

Данные НБУ свидетельствуют, что на структурный дефицит валюты на межбанке сократился на прошлой неделе.

НБУ в течение недели 22-26 июля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 784,63 млн долларов. Это на 17,4% меньше, чем неделей ранее.

НБУ на прошлой неделе опустил официальный курс доллара на 40 копеек до 41,09 гривен.