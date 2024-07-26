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Долар дешевшає вже тиждень: НБУ встановив офіційний курс на 29 липня

Україна, П'ятниця 26 липня 2024 15:44
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Долар дешевшає вже тиждень: НБУ встановив офіційний курс на 29 липня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає вже тиждень після досягнення максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,098 грн за 1 долар (-0,0997 грн).

Долар дешевшає вже тиждень: НБУ встановив офіційний курс на 29 липня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,6324 гривень за 1 євро (-0,0506 грн).

Долар дешевшає вже тиждень: НБУ встановив офіційний курс на 29 липня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 18 копійок до 41,07-41,09 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар дешевшає вже тиждень: НБУ встановив офіційний курс на 29 липня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,55 гривні.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, останніми тижнями через ситуативні та психологічні чинники чистий попит на валюту досить суттєво перевищував оцінку структурного дефіциту валюти, що призвело до зростання курсу долара. Причиною стали зростання бюджетних видатків, пом'якшення валютних обмежень, а також скорочення пропозиції валюти, зокрема через вичерпання торішнього врожаю.

Водночас протягом цього тижня ситуація стабілізувалася. І надалі НБУ вживатиме належних заходів, щоб забезпечити стійкість валютного ринку, заявили в НБУ.

Нагадаємо, курс долара досяг максимуму на 22 липня - 41,49 грн/долар, після чого почав знижуватися. Офіційний курс залежить майже виключно від того, за яким курсом НБУ вирішує продавати валюту на міжбанку.

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