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Долар дешевшає після новорічного стрибка: свіжі курси валют в обмінниках

Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знижується після сильного зростання протягом останнього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 3 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 39,15 гривень, курс євро впав на 30 копійок до 43,10 гривень. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,35 гривні, євро по 42,10 гривні.

Максимальний курс було зафіксовано 1 січня - 39,50 за долар та 43,50 за євро.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,12-38,14 грн/долар (купівля-продаж) - падіння на 11 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар подорожчав до нового історичного максимуму.

Офіційний курс на 3 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0839 грн за 1 долар (+0,0695 грн). Курс євро становитиме 41,7209 гривень за 1 євро (-0,2850 грн).

Ситуація на ринку

Зростання курсу долара останнім часом було викликано дефіцитом валюти. НБУ у грудні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,553 млрд доларів. Це максимальний обсяг із червня 2022 року.

Крім того, дані НБУ свідчать, що населення України в грудні 2023 року купило в банках 1,026 млрд доларів - рекордний за 11 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).

Загалом за 2023 рік українці купили 4,793 млрд доларів.

 

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