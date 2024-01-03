Доллар дешевеет после новогоднего скачка: свежие курсы валют в обменниках

По состоянию на утро 3 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 39,15 гривен, курс евро упал на 30 копеек до 43,10 гривен. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,35 гривен, евро по 42,10 гривен.

Максимальный курс был зафиксирован 1 января - 39,50 за доллар и 43,50 за евро.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,12-38,14 грн/доллар (покупка-продажа) - падение на 11 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар подорожал до нового исторического максимума.

Официальный курс на 3 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,0839 гривен за 1 доллар (+0,0695 грн). Курс евро составит 41,7209 гривен за 1 евро (-0,2850 грн).

Ситуация на рынке

Рост курса доллара в последнее время был вызван дефицитом валюты. НБУ в декабре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,553 млрд долларов. Это максимальный объем с июня 2022 года.

Кроме того, данные НБУ свидетельствуют, что население Украины в декабре 2023 года купило в банках 1,026 млрд долларов - рекордный за 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов).

Всего за 2023 году украинцы купили 4,793 млрд долларов.