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Черговий максимум: НБУ підвищив офіційний курс долара на 3 січня

Україна, Вівторок 02 січня 2024 15:46
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Черговий максимум: НБУ підвищив офіційний курс долара на 3 січня Фото: курс долара зріс до 38,08 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар подорожчав до нового історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0839 грн за 1 долар (+0,0695 грн).

Черговий максимум: НБУ підвищив офіційний курс долара на 3 січня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,7209 гривень за 1 євро (-0,2850 грн).

Черговий максимум: НБУ підвищив офіційний курс долара на 3 січня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 16 копійок до 38,13-38,15 грн/долар (купівля-продаж).

Черговий максимум: НБУ підвищив офіційний курс долара на 3 січня

udinform.com

На готівковому ринку вранці курс впав на 20 копійок до 39,30 грн/долар.

Ситуація на ринку

Зростання курсу долара в грудні було викликане дефіцитом валюти. НБУ у грудні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,553 млрд доларів. Це максимальний обсяг із червня 2022 року.

Офіційний курс долара за грудень зріс на 4,4% з 36,38 до 37,98 грн/долар і майже щодня оновлював рекорди.

Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за грудень зріс на 1,5 гривні до 39,05 грн/долар. Однак курс, як і раніше, нижчий, ніж на початку минулого року, коли він становив близько 40,70 грн/долар.

Очікується, що на початку 2024 року Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок та поступово послаблювати гривню. На міжбанку курс може становити 37,70-38,50 грн/долар, на готівковому ринку - плюс ще 50-60 копійок.

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