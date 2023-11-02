Долар дешевшає: обмінники виставили свіжі курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України знижується. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 2 листопада середній курс долара в Україні впав на 10 копійок до 37,80 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 40,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,30 гривні, євро по 39,60 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,24-36,26 (купівля-продаж), знизившись на 10 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову знизив офіційний курс долара.

Курс на 2 листопада 2023 року на 2 листопада встановлено на такому рівні: 36,2655 грн за 1 долар (-0,0157 грн).

Курс євро становитиме 38,2311 гривень за 1 євро (-0,3313 грн).

Ситуація на валютному ринку

За даними НБУ, населення України у жовтні 2023 року купило у банках 739,4 млн доларів - максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року.

Загалом з початку 2023 року українці купили 3,145 млрд доларів.

Крім того, НБУ у жовтні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,338 млрд доларів. Це найбільший обсяг із червня минулого року. Проте, ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.