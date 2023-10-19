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Долар дорожчає третій день поспіль: НБУ оновив офіційний курс

Україна, Четвер 19 жовтня 2023 15:30
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Долар дорожчає третій день поспіль: НБУ оновив офіційний курс Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара. Курс знову перевищив рівень, який був до переходу до режиму гнучкості (36,57 грн/долар).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 20 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,6118 гривень за 1 долар (+0,0502 грн).

Долар дорожчає третій день поспіль: НБУ оновив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,6511 гривень за 1 євро (+0,0421 грн).

Долар дорожчає третій день поспіль: НБУ оновив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 36,59-36,61 грн/долар (купівля-продаж).

Долар дорожчає третій день поспіль: НБУ оновив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився – 38,15 гривень за долар і перебуває на рівні, який був до рішення НБУ перейти до гнучкого курсу.

Прогноз курсу

Банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та громадяни прогнозують, що курс протягом наступних 12 місяців буде на рівні 40 гривень за долар або вище.

Зокрема, банкіри погіршили прогноз і в жовтні 2023 року чекають на курс на рівні 41,16 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,54 грн/долар.

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