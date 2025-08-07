Долар дешевшає в обмінниках, курс євро зростає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 7 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6110 гривень за 1 долар (-0,0735 грн). Це мінімальний рівень з 29 червня (41,5852 гривень).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,48-41,51 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 16 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 47,70 гривень.

Станом на ранок 7 серпня середній курс продажу впав на 10 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,70 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова НБУ Андрій Пишний, зростання курсу євро вплине на загальний рівень інфляції в Україні. За його словами, девальвація гривні до євро в попередні місяці буде переноситися на ціни в наступні два-три квартали.

Водночас голова Нацбанку додав, що гривня до долара залишається стійкою.

"Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю", - пояснив Пишний.

З початку 2025 року курс євро зріс до гривні на 10% (з 43,92 гривень). Курс долара знизився на 1% (з 42,03 гривень на кінець 2024 року).