Долар дешевшає: обмінні пункти оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах перейшов до зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 23 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 38,15 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 41,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 41,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,45-37,49 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову знизив курс долара до мінімуму за місяць. Офіційний курс на 23 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,4521 грн за 1 долар (-0,0747 грн). Курс євро становитиме 40,7928 гривень за 1 євро (-0,0476 грн).

Прогноз курсу

Як повідомив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, курс долара може впасти на міжбанку до 37 гривень завдяки виділенню Україні західної фінансової допомоги.

"У разі позивних новин про фінансову підтримку з боку країн-членів Європейського Союзу та США шанс побачити курс у 36,50-37,00 грн/долар зростає", - вважає Курінний.

За його словами, перешкодою для зниження курсу долара можуть стати такі фактори, як посилення імпорту, зміна регулятором стратегії гнучкого курсу, якщо НБУ вважатиме, що рівень 37,00 грн/долар є достатнім для зміцнення національної валюти. Вплив також може зробити закупівля аграріями перед сезоном нафти, хімії тощо.