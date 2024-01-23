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Доллар дешевеет: обменные пункты обновили курсы валют

Украина, Вторник 23 января 2024 10:59
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Доллар дешевеет: обменные пункты обновили курсы валют Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 38,15 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 41,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 41,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,45-37,49 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс доллара до минимума за месяц. Официальный курс на 23 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,4521 гривен за 1 доллар (-0,0747 грн). Курс евро составит 40,7928 гривен за 1 евро (-0,0476 грн).

Прогноз курса

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, курс доллара может упасть на межбанке до 37 гривен благодаря выделению Украине западной финансовой помощи.

"В случае позывных новостей о финансовой поддержке со стороны стран-членов Европейского Союза и США шанс увидеть курс в 36,50-37,00 грн/доллар растет", - считает Куренной.

По его словам, препятствием для снижения курса доллара могут стать такие факторы, как усиление импорта, изменение регулятором стратегии гибкого курса, если НБУ будет считать, что уровень 37,00 грн/доллар достаточен для укрепления национальной валюты. Влияние также может оказать закупка аграриями перед сезоном нефти, химии и т.д.

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