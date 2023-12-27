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Долар дешевшає наприкінці року: обмінники виставили нові курси валют

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Долар знижується слідом за падінням на міжбанку та зниженням офіційного курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 27 грудня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 38,15 гривень, курс євро не змінився - 41,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,60 гривні, євро по 41,25 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,52-37,55 (купівля-продаж) - без змін порівняно з відкриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову знизив курс долара. Долар дешевшає третій день поспіль після двотижневого зростання.

Офіційний курс на 27 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,3684 грн за 1 долар (-0,1541 грн). Курс євро становитиме 41,1538 гривень за 1 євро (-0,2073 грн).

Ситуація на ринку наприкінці року

Наприкінці грудня 2023 року на валютний ринок може вплинути святковий фактор. Як сказав у коментарі РБК-Україна Тарас Лісовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цілком можливе повернення до тимчасового панування пропозиції над попитом, що позначиться на поточних курсах

За його прогнозом, межі курсових коливань на готівковому ринку швидше за все будуть на рівні 37-38 грн/долар і 39-41 грн/євро.

Водночас НБУ попередив про негативний вплив на валютний ринок затягування із допомогою України.

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