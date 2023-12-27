Доллар дешевеет в конце года: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 27 декабря средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,15 гривен, курс евро не изменился - 41,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,60 гривен, евро по 41,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,52-37,55 (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с открытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс доллара. Доллар дешевеет третий день подряд после двухнедельного роста.

Официальный курс на 27 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,3684 гривен за 1 доллар (-0,1541 грн). Курс евро составит 41,1538 гривен за 1 евро (-0,2073 грн).

Ситуация на рынке в конце года

В конце декабря 2023 года на валютный рынок может повлиять праздничный фактор. Как сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, вполне возможен возврат к временному господству предложения над спросом, что отразиться на текущих курсах

По его прогнозу, границы курсовых колебаний на наличном рынке, скорее всего, будут на уровне 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро.

В то же время, НБУ предупредил о негативном влиянии на валютный рынок затягивания с помощью Украины