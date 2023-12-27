Доллар дешевеет в конце года: обменники выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Доллар снижается вслед за падением на межбанке и снижением официального курса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 27 декабря средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,15 гривен, курс евро не изменился - 41,95 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,60 гривен, евро по 41,25 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,52-37,55 (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с открытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс доллара. Доллар дешевеет третий день подряд после двухнедельного роста.
Официальный курс на 27 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,3684 гривен за 1 доллар (-0,1541 грн). Курс евро составит 41,1538 гривен за 1 евро (-0,2073 грн).
В конце декабря 2023 года на валютный рынок может повлиять праздничный фактор. Как сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, вполне возможен возврат к временному господству предложения над спросом, что отразиться на текущих курсах
По его прогнозу, границы курсовых колебаний на наличном рынке, скорее всего, будут на уровне 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро.
В то же время, НБУ предупредил о негативном влиянии на валютный рынок затягивания с помощью Украины